Павел Малков рассказал об итогах второго потока «ГЕРОИ62» и проектах выпускников

В Рязанской области состоялось заседание Общественного совета региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которое провел губернатор Павел Малков. Напомним, инициатива реализуется при поддержке Высшей школы госуправления Президентской академии и ведущих вузов региона.

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Красов, зампред областного Правительства Денис Боков, руководитель аппарата губернатора Роман Цуканов, его первый зам и член оргкомитета программы Яна Стрельцова, а также депутаты облдумы, представители силовых структур, муниципалитетов, общественных организаций, деятели культуры и журналисты.

Открывая заседание, Павел Малков отметил, что второй поток программы близится к завершению, и обучение прошло успешно.

«Обучающие модули были насыщенными и интересными, проведена большая работа. Каждый участник получил серьезный багаж знаний и опыт работы с наставником. Все это обязательно поможет им в дальнейшей деятельности», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обратил внимание на практическую пользу проекта: выпускники уже вовлечены в социально значимые инициативы. В качестве примера он привел проект «Лекторы особого назначения», где ветераны СВО и их семьи осваивают ораторское искусство и методики работы с молодежью. Инициативу поддержали региональное Правительство, общество «Знание» и областная Ассоциация ветеранов СВО.

Участники совета проанализировали предварительные итоги образовательной части второго потока. Программа включила модули по госполитике, экономике, региональному и муниципальному управлению, а также современным управленческим технологиям. В ходе обучения проходили лекции, мастер-классы, деловые игры, панельные дискуссии, работали проектные и стратегические мастерские, фабрика процессов. Слушатели стажировались и перенимали опыт у ведущих управленцев области. Всего к работе второго потока привлекли 146 спикеров, 14 наставников и 11 научных руководителей, было разработано 90 образовательных тем.

Итогом обучения стали 20 успешно защищенных дипломных проектов. Их авторы предложили реалистичные решения для развития региона в сферах образования, IT, права, экологии, благоустройства, патриотического воспитания и поддержки ветеранов. На заседании особо подчеркнули, что многие из выпускников уже активно включились в общественно значимую работу и за время учебы значительно повысили свою профессиональную компетенцию в новых для себя направлениях.