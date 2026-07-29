Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков рассказал об итогах второго потока «ГЕРОИ62» и проектах выпускников

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области состоялось заседание Общественного совета региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которое провел губернатор Павел Малков. Напомним, инициатива реализуется при поддержке Высшей школы госуправления Президентской академии и ведущих вузов региона.

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Красов, зампред областного Правительства Денис Боков, руководитель аппарата губернатора Роман Цуканов, его первый зам и член оргкомитета программы Яна Стрельцова, а также депутаты облдумы, представители силовых структур, муниципалитетов, общественных организаций, деятели культуры и журналисты.

Открывая заседание, Павел Малков отметил, что второй поток программы близится к завершению, и обучение прошло успешно.

«Обучающие модули были насыщенными и интересными, проведена большая работа. Каждый участник получил серьезный багаж знаний и опыт работы с наставником. Все это обязательно поможет им в дальнейшей деятельности», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обратил внимание на практическую пользу проекта: выпускники уже вовлечены в социально значимые инициативы. В качестве примера он привел проект «Лекторы особого назначения», где ветераны СВО и их семьи осваивают ораторское искусство и методики работы с молодежью. Инициативу поддержали региональное Правительство, общество «Знание» и областная Ассоциация ветеранов СВО.

Участники совета проанализировали предварительные итоги образовательной части второго потока. Программа включила модули по госполитике, экономике, региональному и муниципальному управлению, а также современным управленческим технологиям. В ходе обучения проходили лекции, мастер-классы, деловые игры, панельные дискуссии, работали проектные и стратегические мастерские, фабрика процессов. Слушатели стажировались и перенимали опыт у ведущих управленцев области. Всего к работе второго потока привлекли 146 спикеров, 14 наставников и 11 научных руководителей, было разработано 90 образовательных тем.

Итогом обучения стали 20 успешно защищенных дипломных проектов. Их авторы предложили реалистичные решения для развития региона в сферах образования, IT, права, экологии, благоустройства, патриотического воспитания и поддержки ветеранов. На заседании особо подчеркнули, что многие из выпускников уже активно включились в общественно значимую работу и за время учебы значительно повысили свою профессиональную компетенцию в новых для себя направлениях.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Генерал Липовой рассказал, откуда прилетели беспилотники по Рязанской области
Следующая статья
Август в «Марко Молл»: пять ярких сюжетов, подготовка к школе и индийский «набор впечатлений»

Популярные материалы

Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены

ри объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам.
Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Происшествия

Эксперт рассказал, откуда запустили БПЛА, сбитые в Рязанской области 

В ночь на 28 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области.
Происшествия

Губернатор: В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО

По словам главы региона, во время атаки на одном из предприятий произошло возгорание. Сотрудники экстренных служб находятся на месте происшествия. 
Темы
Культура и события

Август в «Марко Молл»: пять ярких сюжетов, подготовка к школе и индийский «набор впечатлений»

Август в «Марко Молл», как у Маршака, «веселый и смелый»,  с мероприятиями, полными живого драйва, и … практичный,  с приятными бонусами  в преддверии нового учебного года, когда главный вопрос в повестке всех семей со школьниками «где и что купить?» снимается в пределах одной большой локации центра.
Общество

В Соколовке началось благоустройство общественного пространства у храма Святой Матроны Московской

Ход реализации проекта и перспективы развития объекта обсудили на выездном совещании с участием местных активистов, подрядчиков, представителей прихода, депутата гордумы Татьяны Климовой и специалистов мэрии.
Общество

Семьи Рязанской области приглашают принять участие в чемпионате по мини-футболу в августе

В чемпионате примут участие 16 команд.
Общество

Павел Малков оценил развитие «Пушкинской карты» в регионе

На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков сосредоточил внимание на расширении возможностей «Пушкинской карты» в Рязанской области.
Общество

Павел Малков подвёл итоги дорожного сезона и поставил задачи на год

За три года в порядок приведено почти 600 км региональных трасс.
Общество

Губернатор Павел Малков дал ряд поручений, касающихся аварийных ситуаций на сетях электроснабжения в Рязани

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области дал поручения, которые касаются проблемы с аварийными отключениями электроснабжения в микрорайоне Кальное.
Общество

Лыбедский бульвар в Рязани получит детские зоны, спортплощадку и пруд у стадиона «Спартак»

В городе одновременно благоустраиваются несколько общественных пространств, которые ранее выбрали сами жители в ходе открытого голосования.
Общество

Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье