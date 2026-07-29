Эксперты рассказали о тактике атаки беспилотников на Рязань

После массированной атаки беспилотников на Подмосковье украинские формирования сместили направление ударов и в ночь на 29 июля атаковали Рязанскую область. Об этом пишет канал «Архангел спецназа».

По информации источника, при атаке на Рязань использовались беспилотники FP-1. Аппараты заходили на цели небольшими группами по два-три дрона, периодически выполняя маневры на удалении от объектов. Такая тактика применяется для усложнения работы средств ПВО.

Канал призвал жителей Рязани и области не публиковать в открытом доступе фото и видео с мест падения обломков, возгораний и работы противовоздушной обороны. Подобные материалы могут использоваться врагом для оценки результатов ударов.