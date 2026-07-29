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Новости России

Генерал назвал тип ракеты, которой, предположительно, ударили по Таганрогу

Алексей Самохин
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Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой предположил, что при атаке на Таганрог 29 июля украинские военные могли использовать ракеты «Фламинго». Своим мнением он поделился в комментарии aif.ru.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина. Еще один человек получил ранения. По информации мэра Таганрога Светланы Камбуловой, повреждения также получили частные дома и коммерческие объекты.

По словам Липового, ракеты «Фламинго» созданы на базе советских разработок, которые достались Украине после распада СССР.

«Скорее всего, речь идёт о «Фламинго». Сделали их из того, что украинским конструкторам и инженерам досталось в наследство из советских производств. Они несколько усовершенствовали ракеты и сейчас пытаются применять. Однако ракеты очень «сырые»: часто выходят из строя и теряют управление не только на старте, но и в полёте», — заявил генерал-майор.

Он добавил, что дозвуковые ракеты такого типа не представляют серьезной проблемы для российских средств противовоздушной обороны. Их запускают после первой волны беспилотников, рассчитывая на то, что часть средств ПВО уже будет разряжена, а одна из ракет сможет преодолеть оборону.

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