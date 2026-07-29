Умер рязанский художник Эдуард Маркин

Ушёл из жизни художник Эдуард Маркин. О его смерти сообщил экс-депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин.

С художником Володин был знаком с 2015 года. Позднее он помогал ему с заработком, предлагая подработки по иллюстрированию книг.

«Эдуард планировал открыть детскую художественную школу на благотворительных началах, чтобы учить маленьких рязанцев классическому художественному творчеству (уж очень он был против новомодных мастер-классов по научению за три урока …). Любил Россию, был искренним православным… Эпизод, но много значащий: дважды принимал участие в параде на Красной площади во время службы в армии», — написал Володин.

В конце мая Маркин оказался в БСМП с жалобами на сильные боли. Ему сделали операцию, затем пациент попал в паллиативное отделение.

«Врачи очень старались, я реально был даже удивлён высочайшему уровню лечения и обхождения в рамках совершенно бесплатной помощи. Но…», — написал Володин.

Похороны пройдут в четверг, 30 июля. В 09:30 проститься можно будет в морге судмедэкспертизы, затем на Успенском кладбище Рязани.