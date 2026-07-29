Фото: соцсети Натальи Божук
Новости России

Стала известна личность подозреваемого в убийстве модели из Подмосковья

Никита Рязанцев
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Подозреваемым в убийстве 39-летней модели Натальи Божук из Ромашково оказался 44-летний подмосковный бизнесмен Павел К., пишет SHOT.

Выяснилось, что мужчина родом из Ташкента. Ранее он работал в финансовой сфере и создал нескольких компаний, которые занимаются оптовой торговлей.

«Почти все его фирмы работают в убыток», — говорится в публикации.

Что именно связывало мужчину и женщину, пока не известно. У подозреваемого есть двое детей — пятилетняя дочь и девятилетний сын.

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Ранее сообщалось, что 17 июля девушка ушла на прогулку с собакой по кличке Луна, породы кинг-чарльз-спаниель, и с тех пор перестала выходить на связь. Спустя пять дней питомца обнаружили случайные прохожие и выложили фото в местные чаты.

Тело Натальи обнаружили 27 июля в лесу. Вероятно, смерть наступила в день ее исчезновения — 17 или 18 июля. Сейчас идет расследование по факту убийства. Есть вероятность, что подозреваемый мог покинуть страну.

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