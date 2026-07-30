Стала известна причина разбирательства между наследниками Жириновского

Наследники Владимира Жириновского судятся из-за дома в деревне Дарьино, где сейчас живет внебрачный сын политика Олег Жириновский (Эйдельштейн), пишет «КП».

По данным издания, Давид Гарсия — Игорь Лебедев, сменивший имя после переезда в США — пытается добиться выселения брата.

«Мы с отцом этот дом строили вместе. Даже выкупом участков под строительство я занимался, сам переселял здешних жильцов, развозил. Здесь я с ним и жил, помогал по хозяйству, в том числе», — пояснил Олег.

Величественный особняк из столетних бревен раскинулся на обширном участке, занимающем несколько гектаров. Помимо основного здания, здесь расположены жилой дом для охраны, гостевые коттеджи, две бани, гаражи и ресторан.

Собеседник издания рассказал, что отец обещал ему этот дом, но кто-то рекомендовал политику оформить не дарственную, а рассрочку. Согласно договору, сын должен был выкупить жилище у отца. После смерти Владимира Вольфовича права на дом и договор перешли Давиду Гарсия, который вскоре передал их Алексею Холодову, как своему доверенному лицу.

Сначала суды выносили решения в пользу Олега, но после апелляций их пересматривали. На данный момент ситуация такова: он не является сыном Жириновского и не имеет права проживать в этом доме.

Олег не собирается сдаваться. Он уже обратился с жалобой в Конституционный суд и направил письмо президенту с просьбой о помощи в защите своих прав.