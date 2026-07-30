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Новости России

В Подмосковье женщина умерла из-за ошибки возлюбленного на рыбалке

Никита Рязанцев
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В окрестностях Коломны в ноябре прошлого года во время рыбалки утонула женщина. Как выяснилось, причиной трагедии стало легкомыслие ее возлюбленного, пишет «МК».

По данным издания, на реке Северка отдыхала пара: 46-летний ранее неоднократно судимый москвич и его 47-летняя сожительница из Узбекистана. Они часто ездили на рыбалку не только в Подмосковье, но и в Карелию. С собой они брали надувную лодку «Ракета».

«При этом если на карельском озере рыбак всегда брал в аренду спасательные жилеты, то во время речных рыбалок он пренебрегал этим обязательным средством безопасности», — говорится в публикации.

Предположительно, рыбак упустил момент, когда лодка подплыла слишком близко к берегу. Он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения. В итоге лодка перевернулась, а пассажиры оказались в воде. Мужчину унесло течением в сторону, затем его спасли прохожие.

Сначала рыбак полагал, что его спутница также выбралась на берег, однако вскоре прохожие заметили тело в верхней одежде, плывущее по реке. Они попытались вытащить женщину к берегу с помощью багра, но ее затянуло под плотину. Труп вынесло течением ниже по реке только в апреле.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации транспорта.

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