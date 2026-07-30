Политика

Военкор Коц раскрыл неочевидную логику ночного удара по Украине

Алексей Самохин
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Российские войска нанесли массированный ночной удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, последовательно выведя из строя всю технологическую цепочку производства вооружений. Военный корреспондент Александр Коц подчёркивает: поражение целей велось не по географическому принципу, а по этапам сборки и снабжения.

По оценке военкора, в результате атаки единый оборонный конвейер оказался разобран по звеньям за одну ночь. Удары пришлись по предприятиям, отвечающим за выпуск двигателей, электроники, ракетного топлива, а также по логистическим узлам поставки компонентов.

Во Львове под удар попал авиаремонтный завод. Предприятие обслуживало и производило турбореактивные двигатели для дальних беспилотников и крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Вторым объектом в городе стал завод «ЛОРТА», где выпускали бортовую электронику и радиолокационные системы для комплексов «Нептун-МД» и проекта «Клон».

В Калуше Ивано-Франковской области поражены площадки «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ». На этих объектах велись сборка и хранение ракет «Фламинго», работа по программам FP-7 и FP-9, а также испытания боевых частей для комплекса «Гром-2» и распределение импортных комплектующих.

Топливную базу ракетной программы накрыли в Ровно: предприятие «РОВНОАЗОТ» поставляло агрегатные компоненты и химию для ракет «Гром-2», FP-7 и FP-9.

В Киеве под атаку попали «Завод Маяк», производивший боеприпасы, детонаторы и стартовые ускорители для дронов FP-1 и FP-2, а также «Электротехнический завод», выпускавший ударные БПЛА и мультикоптеры.

В Кривом Роге повреждены мощности «Аквапласта» и «Энергомехкомплекта», где собирали безэкипажные катера, ударные беспилотники и ремонтировали гаубицы. 

Морскую логистику пресекли в портах Одессы, «Южного» и «Черноморска», где удары пришлись по сухогрузам с западным военным грузом. Военкор отметил, что уничтожение «последней мили» поставок приняло системный характер.

«Разложите ночной перечень не по географии, а по технологии, и картинка складывается сама», — пишет Коц.

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