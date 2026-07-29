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«Ответка» прилетит: пророчество Жириновского сбывается, мир замер в ожидании

Валерия Мединская
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Владимир Жириновский при жизни не раз давал понять, что он даже не сомневается в неизбежности столкновения России и НАТО. Это убеждение основывалось на знании самой сути Альянса. Он создавался как противовес Советскому Союзу, и после распада СССР цели блока не изменились.

«Альянс остаётся верен своему предназначению. Основным противником всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница — Россия», — недавно напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Неудивительно, что Жириновский не сомневался: НАТО попытается уничтожить Россию. По его мнению, Запад попробует втянуть нашу страну в крупный конфликт, используя чужие руки, а за этим сценарием стоит один «режиссёр» — США.

«В ядерном пепле поднимется только одна страна»

Политик не раз ссылался на идеи Генри Киссинджера, который писал о большой войне с применением атомного оружия. В этом сценарии, по мнению американского стратега, в «ядерном пепле поднимется только США». Вашингтон рассчитывал стравить соперников, переждать в сторонке, а затем пожинать плоды.

Жириновский предупреждал: устранить угрозу Россия может только военным путём. И для этого надо показать Штатам — в случае чего «прилетит» и им. Отсидеться не выйдет.

«Только понимание того, что враждебные действия в отношении России вызовут ядерный ответ, может отрезвить Америку», — говорил политик.

«Мы победим»

При этом Жириновский нисколько не сомневался, что Россия выиграет это противостояние. Он призывал «покончить с тем, что нам кто-то мог бы угрожать», и настаивал: надо использовать шанс, когда настанет время столкновения с НАТО.

«Это наш последний и решительный бой. Мы победим», — говорил он.

Победа, по его словам, принесёт небывалое процветание. Громадные средства, годами выводившиеся на Запад, вернутся в Россию. Оборонительные расходы сократятся — ведь главный враг будет повержен. Эти слова сегодня всё чаще вспоминают в СМИ и обсуждают как одно из самых важных политических пророчеств Жириновского.

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