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Происшествия

Задержана чиновница рязанского Минздрава, ведутся оперативно-следственные действия

Валерия Мединская
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Оперативно-следственные действия по делу о коррупции проводятся в отношении чиновницы рязанского Минздрава. Соответствующая информация появилась 29 июля, официальный комментарий по случившемуся дали в ведомстве:

— Министерство здравоохранения Рязанской области подтверждает, что в отношении одного из сотрудников проводятся оперативно‑следственные действия. Мы всецело содействуем работе правоохранительных органов и заинтересованы в объективном, полном и всестороннем установлении всех обстоятельств произошедшего. Ведомство неукоснительно придерживается принципов законности и открытости, последовательно реализуя принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, — говорится в официальном заявлении министерства.

Сообщается, что чиновницу отстранили от занимаемой должности. В связи с занимаемой ранее позицией меры приняты в превентивном порядке. По факту случившегося Минздрав проводит внутреннюю служебную проверку.

— Этот случай — часть системной работы по очищению региональной системы здравоохранения. Борьба с коррупцией ведётся на всех уровнях, и каждый факт злоупотребления становится предметом тщательного расследования. Как ранее подчёркивал заместитель Председателя Правительства Рязанской области- министр здравоохранения региона Александр Пшенников, подобные действия приводят к неотвратимому наказанию, что служит важным профилактическим сигналом для всех участников системы. Министерство здравоохранения Рязанской области продолжает работу в штатном режиме. Ситуация не затрагивает и не должна дискредитировать деятельность тысяч медицинских работников и государственных служащих, добросовестно исполняющих свой долг и ежедневно обеспечивающих оказание медицинской помощи жителям региона, — отметили в Минздраве.

В официальном релизе личность сотрудницы, задержанной правоохранителями, не раскрывается. По неофициальным данным, речь идёт о задержании Натальи Тимошенко, первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области.

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