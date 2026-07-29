Жителей Рязанской области предупреждают об ответственности за публикацию фото и видео атак БПЛА

В регионе действует строжайший запрет на публикацию любых фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических атак. Любой снимок или короткий ролик, выложенный в соцсети или мессенджер, — это не просто нарушение, это прямой наводчик для противника.

Почему нельзя фотографировать?

· По геометрии кадра враг вычисляет точное место падения обломков, а, значит, определяет точки расположения ПВО;

· По времени публикации определяет периодичность и маршруты полётов БПЛА;

· По характеру разрушений корректирует направление ударов.

Такая информация нужна и выгодна исключительно врагу. Она позволяет корректировать направления новых атак по региону, определять траектории полёта дронов. За нарушение запрета грозит жёсткая ответственность. В Рязанской области предусмотрены административные штрафы для тех, кто публикует фото и видео атак БПЛА и их последствия.

Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам, не трогайте и тем более не снимайте их. Единственное правильное действие — немедленно позвонить в экстренные службы и сообщить координаты находки.

Напомним, утром 29 июля Рязань пережила массированную атаку дронов ВСУ. Была объявлена воздушная тревога, в городе сработали системы оповещения.

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Ночью над территорией региона силы ПВО уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов. После падения обломков беспилотников произошло возгорание на территориях промышленных предприятий. В больницы доставили шесть человек. Всем оказывается медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

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Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников. Ведомство контролирует ход ликвидации последствий и оказание необходимой помощи.