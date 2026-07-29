Общество

Более 100 Первых города Рязани приняли участие в Мастерской «Лаборатории Первых» от Движения Первых

Олеся Чугунова
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Региональное отделение Движения Первых в Доме молодёжи провело Мастерскую «Лаборатории Первых». Принять участие смогли более 100 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Мастерская «Лаборатории Первых»  творческие и познавательные мастер-классы, направленные на знакомство с с направлениями деятельности Движения Первых и привлечение участников на Смены Первых Рязанской области.

«Лаборатории Первых Движение Первых проводит не первый раз. В летний период в Рязанской области проходили недельные Лаборатории Первых для всех желающих. Задания построены так, чтобы ребята не только интересно провели время, но и познакомились с направлениями Движения, попробовали свои силы и захотели присоединиться к нашим проектам»,  – рассказала Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

На Мастерской развернулось 6 интерактивных зон — от творческих площадок до познавательных квизов.  Активности подготовили партнёры Движения Первых. Специалисты Рязанской городской станции юных натуралистов подготовили для ребят тематическую игру, в которой рассказали о правилах сортировки отходов и переработке мусора. Специалисты отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка провели для всех участников мастер-класс по основам финансовой грамотности: ребята узнали, как правильно управлять своими финансами и взвешенно принимать экономические решения. Школа IQ007 провела соревнования по скорочтению. Также ребята приняли участие в туристическом ориентировании, прошли лабиринт, разгадывая загадки. Совет Первых города Рязани вместе с ребятами своими руками создавал гирлянду из подручных материалов, а Центр развития добровольчества рассказал о «добрых» проектах в регионе, в которых можно принимать участие, а также показал мультфильмы.

Каждый ребёнок смог выбрать занятие по душе и познакомиться с Центрами дополнительного образования. За активное участие в площадках и выполнение заданий участники получили призы от Движения Первых и парнёров.

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