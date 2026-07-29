В Рязани утверждены границы ТОС «Ломоносовский» и ТОС поселка Храпово

На заседании комитета по местному самоуправлению депутаты установили границы двух новых территорий общественного самоуправления — «Ломоносовский» и поселка Храпово. Также в повестку вошли вопросы международного сотрудничества и административной статистики.

Парламентарии утвердили Меморандум о взаимопонимании с Самаркандом, который предполагает взаимодействие в экономике, науке, социальной и культурной сферах, а также одобрили поправки в порядок вручения муниципальных наград.

Кроме того, члены комитета заслушали отчет административных комиссий за I полугодие 2026 года: 94 заседания, 4393 протокола, 3,3 млн рублей штрафов. Большинство нарушений (76,3%) связаны с заездом автомобилей на газоны. Депутаты также обсудили ход исполнения антикоррупционного плана на 2025–2028 годы.