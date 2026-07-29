Рязанка несколько лет выплачивала мошеннице несуществующие долги умершего сына

В Рязанской области оперативники уголовного розыска инициативно пресекли мошенничество, от которого пострадала 68-летняя пенсионерка. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, женщина под влиянием мошенницы выплачивала несколько лет несуществующие долги умершего сына.

Оперативник УМВД в беседе со знакомыми услышал о пожилой рязанке, которая уже не первый год выплачивает долги умершего сына. Ежемесячно 68-летняя рязанка отдавала за долги большую часть пенсии. Такое требование якобы выдвинула госорганизация.



Полицейский заинтересовался этой ситуацией. Он поделился с коллегами опасением – пенсионерку, возможно, обманывают. В ходе проверки выяснилось, что у умершего мужчины и не было долгов перед какой-либо госорганизацией, суды не накладывали на него никакие взыскания. Как оказалось, 4 года пенсионерку обирала жительница Рязанского района. От приятелей она узнала о пожилой женщине, которая переживала за непутёвого сына. Пенсионерка опасалась, что сын может наделать долгов и рассказала знакомым о поисках путей, как исправить ситуацию. Мошенница через общих знакомых предложила пожилой рязанке помощь, познакомилась с ней и за несколько встреч узнала подробности о жизни сына. Используя эту информацию, злоумышленница звонила потерпевшей и изменённым голосом, представляясь сотрудницей госорганизации, взыскивающей с сына долги, требовала выплат. Причём «сотрудница» намекала, что эти выплаты сокращены хлопотами одной доброжелательницы. Пенсионерка была благодарна своей знакомой за помощь. Требования и регулярные выплаты через банкомат не прекратились и после смерти сына, пока сведения о необычной ситуации не дошли до полицейских.



Общий ущерб от действий мошенницы оценивается в более чем в 1,3 млн рублей. Злоумышленницу задержали. Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.