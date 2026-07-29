Рязанцев предупредили о волне дипфейков после атаки БПЛА

В ближайшие сутки прогнозируется резкий рост фейковых вбросов со стороны противника в региональных соцсетях. Об этом рязанцев предупредила региональная опергруппа.

Основные угрозы — дипфейки и поддельные заявления якобы от имени региональных властей и силовых ведомств. Главная задача врага — дестабилизировать обстановку, посеять страх и подорвать доверие к официальным структурам после атаки БПЛА на регион 29 июля.

Единственный надёжный способ защитить себя — доверять только проверенным государственным каналам и оперативным сводкам. Рязанцев призывать быть бдительными и не поддаваться провокациям.

Ранее жителям региона напомнили об ответственности, которая ожидает тех, кто публикует фото и видео террористических атак ВСУ.

Также рязанцам объяснили, что делать, если включились системы оповещения и объявлена воздушная тревога.