Никита Зезин, фото: vk.ru/vegnerv
Новости России

Друг обвиняемого в избиении ученого Зезина рассказал свою версию событий

Никита Рязанцев
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Ученый Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра в Екатеринбурге, грубо обращался с детьми, за которых вступились взрослые, утверждает друг одного из фигурантов дела. Его слова привело РИА Новости.

Резонансный инцидент произошел 13 июля на парковке НИЦ. Сообщалось, что Зезин и его заместитель Александр Шанин сделали замечание ребятам, которые катались на квадроциклах по полю, где росли опытные образцы. Затем детей приехали забрать несколько мужчин. Они начали избивать ботаника и его коллегу. Спустя несколько дней Зезин ушел из жизни.

Приятель одного из нападавших пояснил, что ученые посадили ребят в автомобиль, оскорбляли их и называли предателями.

«Детей не выпускали из машины до тех пор, пока Александр Реверук, может быть диалог не совсем приятный был, но, тем не менее, он приехал к своим детям, это был его ребенок, любой отец и мать поступили бы так же», — заявил он.

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Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Силовики задержали двоих мужчин, один из них — Александр Реверук, обоим предъявили обвинения.

Вторым из нападавших оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер — партнер Реверука по бизнесу. Меру пресечения ему изберут в пятницу.

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