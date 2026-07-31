Павел Малков держит на контроле восстановление рязанских лесов

Министерство природопользования Рязанской области доложило о промежуточных итогах лесовосстановительных мероприятий в регионе. Работы по выращиванию и уходу за молодыми лесными культурами проходят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экологическое благополучие».

Ключевая роль в восстановлении зеленого фонда отводится агротехническому уходу. Комплекс этих мер направлен на создание оптимальных условий для саженцев: сохранение почвенной влаги, подавление сорняков и защиту от внешних погодных угроз. В зависимости от состояния участка такие работы проводятся до четырех раз за сезон — с конца весны до глубокой осени. Это позволяет молодым деревцам укрепить корневую систему и благополучно прижиться после высадки.

На текущий момент уход за лесными культурами уже осуществлен на территории 2200 гектаров. При этом общий план на этот год значительно масштабнее — специалистам предстоит обработать 7700 га. Сотрудники районных лесничеств строго следят за соблюдением сроков и качеством выполнения задач на каждом участке — от посадки до момента перевода насаждений в категорию лесопокрытых земель.

Губернатор Павел Малков держит тему сбережения лесных богатств в числе приоритетных и регулярно подчеркивает важность объединения усилий: