С августа в России проиндексируют накопительные пенсии, введут новые меры поддержки для участников специальной военной операции и ужесточат уголовную ответственность за мошенничество и нарушение тайны личной жизни. Ключевые законодательные новшества перечислил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Выплаты проиндексируют. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Повышение затронет более 160 тыс. россиян.

Отдельный блок изменений касается социальной защиты участников боевых действий и их близких. Добровольцы получают право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Кроме того, детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы начнут зачислять в школы и детские сады в первоочередном порядке — эта норма уже вступила в силу 26 июля.

Председатель Госдумы подчеркнул, что законодательное обеспечение СВО и помощь военнослужащим остаются приоритетом в работе парламента.

В рамках борьбы с киберпреступностью и нелегальным оборотом SIM-карт законодатели ввели уголовные наказания для нарушителей правил оформления договоров связи с иностранцами и лицами без гражданства. За подобные проступки грозит штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

Сроки лишения свободы увеличены и за вмешательство в частную жизнь. За незаконный сбор, распространение личной информации, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров из корыстной заинтересованности суды смогут назначать до 4 лет лишения свободы.

Вячеслав Володин напомнил, что с 2021 года Государственная Дума приняла 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству.