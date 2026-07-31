Российские леса рискуют остаться без белых. Экологи и опытные сборщики фиксируют дефицит этих грибов, место которых активно занимают более неприхотливые лисички. Об этом пишет Mash.

Главными виновниками исчезновения белевеков специалисты называют новый тип туристов и климатические сдвиги 2026 года. Коммерческие грибные туры привели в леса людей без базовых навыков. Участники таких групп игнорируют инструкции гидов и вытаптывают грибницы. В итоге подстилка уничтожена, а почва перекопана.

Отдельный вопрос — экология. Белый гриб крайне чувствителен к экосистеме. Ему жизненно необходимы чистый грунт, стабильная влажность и симбиоз с конкретными деревьями. Из-за загрязнения воды, накопления токсинов и нестабильной погоды боровики погибают. Их место мгновенно захватывают лисички, устойчивые к внешним раздражителям.

Специалисты подчеркивают: основной сезон начинается в сентябре, но июльские показатели уже позволяют оценить масштабы бедствия. Прогноз неутешителен — урожай окажется провальным по всей стране.

Проблему подтверждают и региональные наблюдения. В Рязанской области грибники находят лишь единичные экземпляры. В местном тематическом сообществе «Грибы и грибники Рязанской области» жители выкладывают снимки редких находок, описывая их как «полумертвые».

«Белый гриб — это не просто добыча. Это молчаливый вызов, который лес бросает каждому, кто входит под его своды. Увидеть первый белый — всё равно что услышать тихую ноту среди лесного шума», — делится впечатлениями автор одного из постов в паблике.

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