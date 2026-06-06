Фото из группы "Грибы и грибники Рязанской области"
Общество

Грибники собирают в рязанских лесах первые боровики, подберёзовики и подосиновики

Валерия Мединская
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В лесах региона появляются первые летние грибы. О результатах «тихой охоты» рязанцы отчитываются в группе «Грибы и грибники Рязанской области».

На что посетители лесов обращают внимание: грибов пока мало, земля в лесу очень сухая. Тем не менее, в разных уголках области удаётся находить единичные грибы. Пока что они не поражены червями, некоторые объедены улитками.

Например, в Путятинском округе 3 июня женщина собрала 17 белых грибов. Находку прокомментировала она так:

— На супчик хватило, приятно удивлена, что практически все чистенькие.

В районе села Ласково под Рязанью грибники также обнаружили первые боровики:

— Вчера открыли сезон. Три живых майских боровика. так что надеюсь в дальнейшем 26-й год будет лучше 25-го, — пишет пользователь с ником Топ Гриб.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Грибники также находят в рязанских лесах подберёзовики и подосиновики. Называют следующие направления, где во время «тихой охоты» можно собрать хоть что-то: Спасск, Ряжск, Сараи. Клепиковский округ, наоборот, называют местом, где грибов пока нет. Хотя в Мещёрских лесах ближе к Владимирской области встречаются подберёзовики.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Традиционно под постами с фотографиями грибов развернулась дискуссия. Кто-то считает, что их в лесах совсем нет, и пользователи просто-напросто выдают прошлогодние находки за недавние. А кто-то, наоборот, заверяет, что поездка в лес сейчас может увенчаться хоть небольшим, но всё-таки успехом.

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