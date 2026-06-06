Оперативный штаб Брянской области сообщил об отражении массированной атаки беспилотников в ночь на 6 июня. По официальным данным, над территорией региона уничтожили 133 БПЛА самолетного типа.

В отражении атаки участвовали подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России, мобильные огневые группы бригады БАРС-Брянск, сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

После отражения атаки в регионе продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Власти продолжают контролировать ситуацию на территории Брянской области.