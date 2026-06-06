Полиция города Клируотер в американском штате Флорида завершила расследование обстоятельств смерти легендарного рестлера и актера Халка Хогана. Следователи пришли к выводу, что причиной смерти стали естественные факторы.

Как сообщает газета New York Post, проверка продолжалась почти 11 месяцев. За это время сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей и изучили различные записи и не обнаружили признаков преступления.

Представитель полиции Клируотера Роб Шоу заявил, что дело официально квалифицировано как смерть по естественным причинам при присутствии других людей. Он также поблагодарил родственников спортсмена за содействие следствию.

Речь идет о супруге Хогана Скай, а также его детях Нике и Брук. По словам Шоу, семья предоставила следователям доступ к важной личной информации, что помогло установить обстоятельства произошедшего.

Настоящее имя Халка Хогана — Терри Боллеа. Он умер 24 июля 2025 года в своем доме в городе Клируотер.

Согласно опубликованному 70-страничному отчету о вскрытии, незадолго до смерти спортсмен находился в тяжелом состоянии после нескольких операций. В день трагедии рядом с ним находились жена и двое медицинских работников.

Следователи установили, что Хоган сидел в кресле, когда окружающие заметили, что он перестал дышать. Супруга вызвала экстренные службы по номеру 911, а один из медиков начал проводить сердечно-легочную реанимацию.

Позже Хогана доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Власти подчеркнули, что с самого начала не располагали данными, указывающими на насильственный характер произошедшего.