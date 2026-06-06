Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Беспилотники атаковали Петербург утром 6 июня 

Алексей Самохин
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Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе работают средства противовоздушной обороны. Власти и экстренные службы контролируют ситуацию.

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба жителей попросили оставаться в своих домах и по возможности не выходить на улицу до получения дополнительных сообщений.

Губернатор предупредил, что в отдельных районах могут возникнуть перебои в работе мобильного интернета. Такие меры связаны с обеспечением безопасности во время отражения атаки.

О ликвидации воздушной опасности власти пообещали сообщить дополнительно. Жителям рекомендовано следить за официальной информацией и соблюдать указания оперативных служб.

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