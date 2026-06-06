Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе работают средства противовоздушной обороны. Власти и экстренные службы контролируют ситуацию.

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба жителей попросили оставаться в своих домах и по возможности не выходить на улицу до получения дополнительных сообщений.

Губернатор предупредил, что в отдельных районах могут возникнуть перебои в работе мобильного интернета. Такие меры связаны с обеспечением безопасности во время отражения атаки.

О ликвидации воздушной опасности власти пообещали сообщить дополнительно. Жителям рекомендовано следить за официальной информацией и соблюдать указания оперативных служб.