Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. О гибели военнослужащего сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Руководитель региона назвал произошедшее невосполнимой утратой для республики. Наран Очир-Горяев занимал должность заместителя командира батальона и считался одним из самых известных участников СВО из Калмыкии.

С первых дней специальной военной операции офицер находился на передовой. Он участвовал в боях за Соледар, а также в операции по освобождению Северска. Подразделение под его командованием выполняло поставленные задачи профессионально и с минимальными потерями.

По словам Бату Хасикова, заслуги военнослужащего были отмечены на самом высоком уровне. Верховный Главнокомандующий Владимир Путин лично обращал внимание на результаты работы офицера и его подразделения. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, указом президента Наран Очир-Горяев был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего офицера. Он подчеркнул, что семье военнослужащего окажут всю необходимую поддержку.