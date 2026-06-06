В Центральной России наступило лето. Со всей атрибутикой — солнцем и приятными температурными показателями. Единственное, чего сейчас не хватает для полноценного сезона, — комфортной температуры воды в реках и озёрах, чтобы открыть купальный сезон.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, когда можно будет заходить в воду, прогрелась ли уже вода и какие условия считаются безопасными для первого купания.

Какая сейчас температура воды

Температура воды в подмосковных водоёмах пока не совсем подходит для купания. Сейчас она составляет от +15 до +18 градусов. В Москве-реке у города Звенигород — +17. В Оке у Каширы и в Москве-реке у Коломны — уже +18.

Для комфортного купания этого пока недостаточно. Но ситуация меняется буквально на глазах.

Когда вода прогреется до комфортной температуры

В ближайшие пять дней в столичном регионе сохранится благоприятная погода, солнечная и сухая. Температура воздуха будет постепенно повышаться до +24…+29 градусов. Так как прогнозы погоды для Московской и Рязанской областей, как правило, очень похожи, эти показатели будут актуальны и для нашего региона.

Метеоролог Тишковец объясняет, как связаны нагрев воздуха и воды. Вода имеет высокую теплоёмкость — она в четыре раза выше, чем у воздуха. Поэтому водоёмы прогреваются медленнее. На каждый плюс один градус роста среднесуточной температуры воздуха вода в тихом мелководье и прибрежной зоне будет прогреваться со скоростью 0,3…0,5 градуса в сутки. В глубоком водоёме — ещё медленнее, всего на 0,1…0,2 градуса за 24 часа.

Смельчаки нырнут в эти выходные

Уже в ближайшие выходные на отдельных водоёмах Подмосковья ожидается температура воды от +18 до +19 градусов. С медицинской точки зрения, это уже безопасно для купания.

Так что первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон уже в эти выходные. А вот везде вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели.

Сколько можно плавать в первый раз

Оптимальное время первого купания — не более десяти-пятнадцати минут. Не стоит переохлаждаться, даже если вода кажется тёплой. Организм должен привыкнуть. Евгений Тишковец рекомендует дождаться, когда вода и воздух прогреются до рекомендуемых температур. Выбирайте время для купания в зависимости от вашего возраста и состояния здоровья.

И убедитесь, что место для купания оборудовано и безопасно. Не стоит лезть в воду в незнакомых местах, где нет спасателей и соответствующих ограждений.