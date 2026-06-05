Тарасова ответила критикам Валиевой и Игнатовой (Трусовой)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение включить Александру Игнатову (Трусову) и Камилу Валиеву в резервный состав сборной России по фигурному катанию. По ее мнению, обе спортсменки сохраняют высокий потенциал и способны бороться за ведущие позиции не только внутри страны, но и на международной арене.

Поводом для обсуждения стало опубликованное в пятницу решение Федерации фигурного катания на коньках России. Ранее директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин сообщил «Матч ТВ», что Игнатова и Валиева не вошли в основной состав национальной команды. Позже федерация уточнила: фигуристки включены в резерв.

Тарасова считает такой шаг оправданным. В разговоре с «Матч ТВ» она отметила, что федерация заинтересована в обеих спортсменках, поскольку их уровень, талант и технические возможности остаются востребованными для российского фигурного катания. По словам тренера, от Игнатовой и Валиевой ждут сложных программ и борьбы за самые высокие результаты.

Как подчеркнула Тарасова, возвращение спортсменок в большой спорт связано не с желанием занимать места во второй половине турнирной таблицы. Напротив, их цель — выигрывать соревнования, претендовать на участие в чемпионате Европы и бороться за медали на крупнейших международных стартах.

Возвращение обеих фигуристок в соревновательный режим произошло после длительных пауз. В августе 2025 года Александра Игнатова родила сына, а уже в январе объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе.

Камила Валиева завершила срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и в ноябре прошлого года вернулась к полноценным тренировкам в группе Светланы Соколовской.

Ситуация приобретает дополнительное значение на фоне возможных изменений в международном статусе российских фигуристов. С 2022 года спортсмены из России отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Вместе с тем часть российских атлетов уже получила допуск к квалификационным турнирам Олимпиады-2026 и самим Играм в Италии.

С 10 по 12 июня на Тенерифе пройдет конгресс ISU, где среди прочего ожидается рассмотрение вопроса о дальнейшем участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

Сама Александра Трусова сегодня сообщила, что защитила диплом.