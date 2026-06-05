Александра Трусова в Рязани
Спорт

Тарасова ответила критикам Валиевой и Игнатовой (Трусовой)

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение включить Александру Игнатову (Трусову) и Камилу Валиеву в резервный состав сборной России по фигурному катанию. По ее мнению, обе спортсменки сохраняют высокий потенциал и способны бороться за ведущие позиции не только внутри страны, но и на международной арене.

Поводом для обсуждения стало опубликованное в пятницу решение Федерации фигурного катания на коньках России. Ранее директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин сообщил «Матч ТВ», что Игнатова и Валиева не вошли в основной состав национальной команды. Позже федерация уточнила: фигуристки включены в резерв.

Тарасова считает такой шаг оправданным. В разговоре с «Матч ТВ» она отметила, что федерация заинтересована в обеих спортсменках, поскольку их уровень, талант и технические возможности остаются востребованными для российского фигурного катания. По словам тренера, от Игнатовой и Валиевой ждут сложных программ и борьбы за самые высокие результаты.

Как подчеркнула Тарасова, возвращение спортсменок в большой спорт связано не с желанием занимать места во второй половине турнирной таблицы. Напротив, их цель — выигрывать соревнования, претендовать на участие в чемпионате Европы и бороться за медали на крупнейших международных стартах.

Возвращение обеих фигуристок в соревновательный режим произошло после длительных пауз. В августе 2025 года Александра Игнатова родила сына, а уже в январе объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе.

Камила Валиева завершила срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и в ноябре прошлого года вернулась к полноценным тренировкам в группе Светланы Соколовской.

Ситуация приобретает дополнительное значение на фоне возможных изменений в международном статусе российских фигуристов. С 2022 года спортсмены из России отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Вместе с тем часть российских атлетов уже получила допуск к квалификационным турнирам Олимпиады-2026 и самим Играм в Италии.

С 10 по 12 июня на Тенерифе пройдет конгресс ISU, где среди прочего ожидается рассмотрение вопроса о дальнейшем участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

Сама Александра Трусова сегодня сообщила, что защитила диплом.

«Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой… Вы не представляете, как я рада, что это все позади», — написала уроженка Рязани в соцсетях.

Предыдущая статья
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Интересное

«На коленях приползёт»: друг Жириновского раскрыл окончательную дату завершения СВО

Якобы политик называл переломные годы. Они связано не только с завершением спецоперации, но и с установлением нового миропорядка.
Происшествия

В Касимове задержан администратор узлов связи телефонных мошенников из Украины

В городе Касимове Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность нелегального узла связи, через который зарубежные телефонные мошенники звонили россиянам с подменных российских номеров.
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

Боец после освобождения из украинского плена попал в СИЗО

В Москве военный суд заключил под стражу 24-летнего участника...

Темы

Новости России

Матвийчук назвал сроки полного освобождения территории ДНР

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что под контролем украинских властей остается менее 15% территории ДНР.  Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России.
Новости России

В Севастополе временно прекратят свободную продажу бензина на АЗС

При этом бензин продолжат отпускать по ранее приобретенным талонам. На одного человека предусмотрено не более 20 литров топлива.
Новости России

Атака БПЛА в Тверской области привела к пожару с пострадавшими

В момент происшествия в доме находились трое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Новости России

Знакомый Усольцева смог дозвониться на его телефон

Как рассказал Дегтерёв в беседе с aif.ru, он решил проверить номер телефона, который был привязан к банковским счетам Усольцева и использовался в документации по государственным контрактам. Попытка связаться с владельцем привела к неожиданному результату.
Новости России

Следком показал видео поисков пропавшей семьи Усольцевых 

Поиски возобновились спустя месяцы. Семья Усольцевых исчезла во время похода и до сих пор не найдена. Рассказываем, где сейчас работают спасатели и какие силы привлечены к операции.
Погода

На Рязанскую область надвигаются гроза, ливень и град

Во время грозы ветер может усиливаться до 12–17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в отдельных районах области.
Политика

Экс-офицер армии США назвал причину резких заявлений Киева и Вашингтона

Заявления представителей США и Украины в последние недели становятся все более жесткими по отношению к России. На этом фоне внимание привлекли слова госсекретаря США о продолжении поддержки Киева, а также публикация Владимиром Зеленским резонансного обращения к российскому руководству.
Транспорт и дороги

В Рязани на ночь закроют участок Михайловского шоссе

Проезд закроют с 22:00 6 июня до 06:00 7 июня в районе пересечения Михайловского и Московского шоссе.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье