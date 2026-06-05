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Погода

Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

Анастасия Мериакри
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Магнитная буря, вызванная достигшим Земли облаком плазмы от вспышки класса Х, усилилась до уровня G2. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно мониторингу космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2. По шкале из пяти показателей это означает «умеренно», где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Причиной нынешней магнитной бури стали мощные процессы на Солнце. 3 июня на нашей звезде вследствие мощных вспышек произошел «черный взрыв».

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, после второй мощной вспышки за день облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось. В таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны тратятся на его ионизацию и полностью гибнут в этом слое.

Магнитные бури уровня G2 могут оказывать влияние на чувствительных к метеозависимости людей, вызывая головные боли, слабость и колебания артериального давления. Также возможны незначительные сбои в работе спутниковых систем и навигационного оборудования.

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