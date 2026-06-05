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Происшествия

Над Рязанской областью 5 июня сбили восемь БПЛА

Анастасия Мериакри
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Средства противовоздушной обороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области вечером 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате вечерней атаки нет.

По данным Министерства обороны РФ, с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских БПЛА самолетного типа. Цели поражались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, в Московском регионе, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, это уже вторая волна атаки на Рязанскую область за день. Ранее, с 8:00 до 14:00 мск, над регионом были сбиты пять беспилотников. Таким образом, за сутки ПВО отработали по восьми вражеским дронам над Рязанщиной.

Режим «беспилотная опасность» был объявлен в регионе в 19:04 и продолжает действовать.

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