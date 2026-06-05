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Новости России

Матвийчук назвал сроки полного освобождения территории ДНР

Алексей Самохин
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Российские войска могут полностью взять под контроль территорию Донецкой Народной Республики до окончания летней кампании. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» озвучил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что под контролем украинских властей остается менее 15% территории ДНР.  Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России.

Комментируя ситуацию, Матвийчук отметил, что основными крупными узлами обороны ВСУ в регионе остаются Краматорск и Славянск. По его оценке, именно эти города сегодня являются наиболее значимыми укрепленными районами.

Эксперт считает, что российская армия располагает необходимыми ресурсами и сохраняет выгодное положение для дальнейшего наступления. По его словам, сейчас ведется планомерная боевая работа, а возможности оборонно-промышленного комплекса позволяют обеспечивать войска всем необходимым.

«Думаю, что к концу летней кампании эти населенные пункты вернутся к нам, на свою историческую родину», — заявил Матвийчук.

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