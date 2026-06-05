Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

Борис Ясинский рассказал о благоустройстве шести общественных зон Рязани в этом году

Анастасия Мериакри
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В Рязани в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается масштабное благоустройство шести общественных территорий. Об этом сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

По словам мэра, на одних площадках работы уже идут полным ходом, на других завершается подготовка, идет закупка необходимого оборудования и материалов.

На Лыбедском бульваре (улица Маяковского) по проекту восстанавливают входную группу стадиона «Спартак» и прокладывают дорожки. По предложению жителей пространство сделают более современным — здесь появится сухой фонтан. Также установят лавки, урны, организуют освещение и видеонаблюдение.

В сквере у Дворца молодёжи разместят детское и спортивное оборудование, лавки с урнами, смонтируют освещение и камеры видеонаблюдения, добавят озеленения.

В Лесопарке продолжат обустройство дорожно-тропиночной сети. Для комфорта посетителей добавят дополнительные лавки, урны и модульный туалет.

На Черезовских прудах (четная сторона улицы Новоселов) этим летом поставят туалеты, беседки с лавками и качели. Параллельно администрация продолжает претензионную работу со старым подрядчиком — он должен устранить выявленные ранее недочеты.

В микрорайоне Недостоево продолжают благоустраивать зеленую зону: здесь появятся детская и спортивная площадки, место для праздников. Сейчас подрядчик укладывает плитку и готовит основание под площадку для мероприятий.

На улице Садовой обновят дорогу, смонтируют уличные светильники в историческом стиле, а у входа в ботанический сад РГУ установят ротонду. Прогулочную зону оборудуют всеми необходимыми элементами благоустройства.

Глава администрации также напомнил, что сейчас решается, какие объекты попадут в план благоустройства на 2027 год. Голосование завершится 12 июня, посмотреть список объектов и отдать свой голос можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
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