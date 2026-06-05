В Севастополе временно прекратят свободную продажу бензина на АЗС

Свободная продажа бензина на автозаправочных станциях «ТЭС» и «АТАН» в Севастополе в субботу осуществляться не будет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы города, власти Севастополя координируют действия с руководством Крыма и федеральными профильными ведомствами. Работа ведется совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Власти рассчитывают возобновить свободную реализацию топлива в ближайшие дни.

При этом бензин продолжат отпускать по ранее приобретенным талонам. На одного человека предусмотрено не более 20 литров топлива.

Развожаев призвал жителей не занимать очереди возле заправок. По его словам, поступающие на АЗС бензовозы будут доставлять топливо для экстренных и аварийных служб, а не для свободной продажи.

Губернатор также напомнил, что во время воздушной тревоги автозаправочные станции прекращают работу. Жителей попросили не находиться рядом с АЗС в такие периоды из соображений безопасности.

Одновременно в городе завершается разработка системы учета и продажи топлива. Ее создают специалисты департамента цифрового развития совместно с IT-экспертами. Ожидается, что новый механизм позволит упорядочить доступ к топливу и снизить ажиотажный спрос. Запустить систему планируется с понедельника.