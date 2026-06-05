Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Атака БПЛА в Тверской области привела к пожару с пострадавшими

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Пеновском округе Тверской области во время отражения атаки беспилотников произошло возгорание дачного дома после падения элементов БПЛА. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

В момент происшествия в доме находились трое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Пожар ликвидировали подразделения МЧС. По словам главы региона, значительная часть строения получила серьезные повреждения. Сейчас место падения обломков обследуют экстренные службы.

Губернатор поручил руководству муниципалитета поддерживать постоянную связь с семьей пострадавших и оказать необходимую помощь. Министерству здравоохранения региона поставлена задача контролировать лечение госпитализированных.

Предыдущая статья
Лесопатологи оценили состояние Криушинского лесничества после пожаров
Следующая статья
В Севастополе временно прекратят свободную продажу бензина на АЗС

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Интересное

«На коленях приползёт»: друг Жириновского раскрыл окончательную дату завершения СВО

Якобы политик называл переломные годы. Они связано не только с завершением спецоперации, но и с установлением нового миропорядка.
Происшествия

В Касимове задержан администратор узлов связи телефонных мошенников из Украины

В городе Касимове Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность нелегального узла связи, через который зарубежные телефонные мошенники звонили россиянам с подменных российских номеров.
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

Боец после освобождения из украинского плена попал в СИЗО

В Москве военный суд заключил под стражу 24-летнего участника...

Темы

Новости России

В Севастополе временно прекратят свободную продажу бензина на АЗС

При этом бензин продолжат отпускать по ранее приобретенным талонам. На одного человека предусмотрено не более 20 литров топлива.
Новости России

Знакомый Усольцева смог дозвониться на его телефон

Как рассказал Дегтерёв в беседе с aif.ru, он решил проверить номер телефона, который был привязан к банковским счетам Усольцева и использовался в документации по государственным контрактам. Попытка связаться с владельцем привела к неожиданному результату.
Новости России

Следком показал видео поисков пропавшей семьи Усольцевых 

Поиски возобновились спустя месяцы. Семья Усольцевых исчезла во время похода и до сих пор не найдена. Рассказываем, где сейчас работают спасатели и какие силы привлечены к операции.
Погода

На Рязанскую область надвигаются гроза, ливень и град

Во время грозы ветер может усиливаться до 12–17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в отдельных районах области.
Политика

Экс-офицер армии США назвал причину резких заявлений Киева и Вашингтона

Заявления представителей США и Украины в последние недели становятся все более жесткими по отношению к России. На этом фоне внимание привлекли слова госсекретаря США о продолжении поддержки Киева, а также публикация Владимиром Зеленским резонансного обращения к российскому руководству.
Транспорт и дороги

В Рязани на ночь закроют участок Михайловского шоссе

Проезд закроют с 22:00 6 июня до 06:00 7 июня в районе пересечения Михайловского и Московского шоссе.
Новости России

185 российских военных вернулись из украинского плена

Российская сторона передала Украине такое же количество военнопленных ВСУ.
Экономика и бизнес

«Ростелеком» и Региональный мониторинговый центр Рязанской области подписали соглашение о сотрудничестве 

Документ предусматривает совместное развитие цифровых технологий, а также внедрение новых ИТ-решений, направленных на повышение эффективности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»).

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье