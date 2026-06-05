Атака БПЛА в Тверской области привела к пожару с пострадавшими

В Пеновском округе Тверской области во время отражения атаки беспилотников произошло возгорание дачного дома после падения элементов БПЛА. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

В момент происшествия в доме находились трое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Пожар ликвидировали подразделения МЧС. По словам главы региона, значительная часть строения получила серьезные повреждения. Сейчас место падения обломков обследуют экстренные службы.

Губернатор поручил руководству муниципалитета поддерживать постоянную связь с семьей пострадавших и оказать необходимую помощь. Министерству здравоохранения региона поставлена задача контролировать лечение госпитализированных.