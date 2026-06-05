Лесопатологи оценили состояние Криушинского лесничества после пожаров

Инженеры-лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» провели обследование насаждений в Криушинском лесничестве. Проверке подверглись сосновые и березовые участки общей площадью 12 гектаров, где в прошлом году бушевали лесные пожары.

В ходе обследования специалисты установили, что на данных участках прошел беглый низовой пожар низкой интенсивности. Огнем была повреждена кора в нижней части стволов деревьев и напочвенный покров. При этом внутренние ткани деревьев не пострадали от воздействия огня, благодаря чему насаждения сохранили свою жизнеспособность.

Специалисты провели распределение деревьев по категориям санитарного состояния в процентах от общего запаса обследуемого лесного массива.

«По результатам оценки, насаждения имеют удовлетворительное санитарное и лесопатологическое состояние. Дополнительных мероприятий, кроме продолжения наблюдений, на обследованных участках не требуется», — сообщил инженер-лесопатолог Сергей Нечин.

По итогам обследования на данные лесные участки составлены акты лесопатологического обследования. Документы направлены в Министерство природопользования Рязанской области для утверждения. Информация, полученная в ходе работ, будет использована для мониторинга и оценки состояния лесных насаждений региона.