Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Знакомый Усольцева смог дозвониться на его телефон

Алексей Самохин
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История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае вновь привлекла внимание после заявления исследователя Валентина Дегтерёва. По его словам, мобильный номер пропавшего предпринимателя Сергея Усольцева до сих пор проявляет признаки активности, хотя сам бизнесмен вместе с супругой и маленькой дочерью бесследно исчез в тайге осенью 2025 года.

Как рассказал Дегтерёв в беседе с aif.ru, он решил проверить номер телефона, который был привязан к банковским счетам Усольцева и использовался в документации по государственным контрактам. Попытка связаться с владельцем привела к неожиданному результату.

По словам исследователя, сначала вызов прошёл, а на другом конце даже сняли трубку, однако разговора не последовало. Спустя некоторое время поступил обратный звонок уже с другого номера, но собеседник вновь хранил молчание. Затем, утверждает Дегтерёв, возможность принимать входящие вызовы на этом номере оказалась отключена.

Исследователь обратил внимание на ещё одну деталь. Как он утверждает, номер продолжает числиться за Сергеем Усольцевым, фигурирует в действующих государственных контрактах и связан с его аккаунтом во «ВКонтакте». При этом отправленные SMS-сообщения доставляются адресату, что может свидетельствовать о работе сим-карты и самого устройства.

Следком показал видео поисков пропавшей семьи Усольцевых
7инфо

Следком показал видео поисков пропавшей семьи Усольцевых

СК опубликовал видео с места поисков семьи Усольцевых. Супруги с пятилетней дочерью пропали во время похода в Красноярском крае.

На этом фоне Дегтерёв выдвинул собственную версию происходящего. По его мнению, либо сам предприниматель остаётся жив, либо доступ к его номеру получил кто-то другой. Он считает маловероятным, что телефон находится у следственных органов, поскольку в таком случае, должны были быть даны официальные разъяснения.

Исследователь напомнил и о другом эпизоде. Во время телевизионного эфира, посвящённого исчезновению семьи, дозвониться по этому номеру не удалось — тогда абонент находился вне сети.

Ранее Дегтерёв предполагал, что Усольцевы могли стать жертвами преступления. По этой версии, глава семьи направлялся на встречу с людьми, требовавшими крупную сумму денег, после чего могло произойти убийство.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась к горе неподалёку от посёлка Кутурчин в Красноярском крае и больше на связь не выходила. Автомобиль путешественников обнаружили на окраине населённого пункта, где они оставили его перед походом.

За месяцы поисков появились самые разные версии случившегося — от нападения диких животных до возможного побега за границу или криминального следа. Однако официально следствие по-прежнему рассматривает в качестве основной версии несчастный случай.

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