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Общество

Знакомые с детства однофамильцы Моисеевы поженились в Рязани

Анастасия Мериакри
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Сегодня во Дворце торжеств произошло редкое и очень трогательное событие — свои отношения зарегистрировали молодожены с одинаковой фамилией. Александр Моисеев и Ксения Моисеева официально стали мужем и женой.

Как выяснилось, история молодоженов началась еще в юности. Александр и Ксения были знакомы, но в тот период никаких романтических отношений между ними не было. Спустя годы, случайно встретившись два-три года назад, они словно по-новому взглянули друг на друга. Между бывшими просто знакомыми вспыхнули чувства, и, как говорят сами влюбленные, «закружилось-завертелось!».

Общей страстью новой семьи стали путешествия. За время отношений пара уже успела объездить Москву, Санкт-Петербург и Ярославль, а сейчас молодожены собираются в свое главное путешествие — свадебное.

На вопрос о дальнейших планах новоиспеченный глава семьи Александр Моисеев с улыбкой ответил: «Моисеевых должно быть больше!».

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