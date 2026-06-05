Максим Колесников расскажет о спортивном наследии Рязанской области

В Рязанской области начал работу новый социально значимый медиапроект «Это наш спорт!» — серия коротких видео о спортивном наследии регионов России. Пилотным субъектом для реализации проекта стала именно Рязанская область, после чего географию съемок планируют масштабировать на всю страну.

Автором идеи и ведущим выступил спортивный блогер, медиаменеджер и амбассадор Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Колесников. Аудитория его спортивных блогов о российском футболе насчитывает более 40 тысяч подписчиков.

«Мне хотелось создать проект, который покажет: большой спорт начинается рядом с нами — в городских спортшколах, на районных стадионах, в историях тренеров и ребят, которые посвящают спорту свою жизнь. В Рязанской области огромное спортивное наследие и сильные люди, о которых важно рассказывать современным языком. Уверен, такие истории помогут молодежи поверить в себя и свой регион», — рассказал Максим Колесников.

Главная задача проекта — показать, что спортивная история страны создается каждый день: на школьных площадках, стадионах, в спортивных школах и тренировочных залах. Проект формирует современный медиаконтент о региональном спорте, помогает популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и открывает аудитории истории людей, которые своим трудом развивают спортивную среду России.

В Рязанской области уже начались съемки выпусков. Первым объектом проекта стал Центральный спортивный комплекс Рязани. В ближайших сериях зрители увидят истории о спортивной жизни «Рязань Арены», СШОР «Юность», Дворца спорта «Олимпийский», ФОК «Динамо», лыжно-биатлонного комплекса «Алмаз», Академии тенниса имени Н.Н. Озерова и Центра уличного спорта «Под мостом».

Целевая аудитория проекта — активные пользователи российских социальных сетей, болельщики, родители юных спортсменов, представители спортивных школ, федераций и тренерского сообщества.

Все выпуски проекта доступны к просмотру в официальных группах «Это наш спорт!» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.