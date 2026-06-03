Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН
Новости России

На Солнце произошел «черный взрыв» после серии мощных вспышек

Анастасия Мериакри
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На Солнце вследствие мощных вспышек произошло редкое явление, которое ученые назвали «черным взрывом». Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так», — прокомментировали специалисты.

По словам астрономов, необычное явление произошло после второй мощной вспышки за день. В результате облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось по поверхности звезды.

Специалисты объяснили физику процесса: в таком состоянии водород практически непрозрачен для излучения горячей атмосферы Солнца, поскольку фотоны тратятся на его ионизацию и полностью «гибнут» в этом слое. На яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае, как уточнили в ИКИ РАН, произошло второе — темное облако покинуло пределы солнечного диска.

Ученые также сообщили, что часть этого облака направится к Земле. По их прогнозам, вещество частично проникнет в атмосферу нашей планеты, остынет, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощено растениями.

В среду, 3 июня, на Солнце произошли сразу две сильные вспышки класса М. Первая вспышка класса M9.3 была зарегистрирована в 04:36 по московскому времени. Она стала самой мощной за последние полтора месяца — до максимального класса X ей не хватило около 7%. Вторая вспышка класса M7.8 произошла в 10:00 по мск. Именно после нее и был зафиксирован «черный взрыв» — редкое и эффектное явление, которое удалось запечатлеть астрономам.

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