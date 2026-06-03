Freepik AI
Новости России

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали дроны на Петербург

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область в день открытия Петербургского международного экономического форума, летели со стороны Прибалтики, заявил в беседе с «МК» генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он рассказал, что в Латвии, Литве и Эстонии обосновались диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытаются выдавать себя за гражданское население. Также там немало украинских военных, которые обучают местные войска.

«Не исключено также, что запуски были где-то из лесов Финляндии. Запуски могли осуществляться также с рыболовецких шхун или каких-то проходящих судов в Финском заливе или в Балтийском море напротив Финского залива», — пояснил Попов.

По его мнению, при таком сценарии дроны двигались на высоте 8-15 метров от воды в направлении Петербурга. Вероятно, это самый короткий и безопасный путь для них.

«Беспилотники специально запускались в ночное или предрассветное время с катапульт с таких судов», — добавил генерал.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что украинские БПЛА минувшей ночью пытались нанести массированный удар по городу и Ленобласти. Повреждены несколько объектов инфраструктуры, есть пострадавшие.

Предыдущая статья
На Солнце произошел «черный взрыв» после серии мощных вспышек
Следующая статья
Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Общество

Мэрия Рязани объяснила, почему убрали скамейки с Лыбедского бульвара

Скамейки с Лыбедского бульвара у цирка убрали на время проведения праздников и массовых мероприятий. Об этом в комментариях канала губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

Темы

Новости России

В Екатеринбурге мужчине удалили «вторую голову», выросшую из шеи

Врачи удалили у пожилого мужчины из Екатеринбурга «вторую голову»,...
Новости России

В Сочи две недели ищут парня, загадочно пропавшего на водопаде

В районе Ореховского водопада в Сочи уже две недели...
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

Россиянин пропал в Таиланде на три дня и вернулся к жене с необычным объяснением

Турист Владислав Пузанов из Ангарска, которого несколько дней искали...
Новости России

Психолог раскрыла подноготную поисков семьи Усольцевых

Участники поисков семьи Усольцевых, пропавшей более полугода назад в...
Новости России

Смекалка помогла подросткам спасти маму и ее детей при пожаре в Красноярском крае

Двое подростков спасли маму и ее детей на пожаре...
Новости России

Исследователь назвал причину гибели группы Дятлова на фоне нового дела

Причина смерти туристов на Северном Урале в окрестностях горы...
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Петербург в день открытия ПМЭФ

Украинские беспилотники минувшей ночью пытались нанести массированный удар по...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье