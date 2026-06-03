Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали дроны на Петербург

Украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область в день открытия Петербургского международного экономического форума, летели со стороны Прибалтики, заявил в беседе с « МК » генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он рассказал, что в Латвии, Литве и Эстонии обосновались диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытаются выдавать себя за гражданское население. Также там немало украинских военных, которые обучают местные войска.

«Не исключено также, что запуски были где-то из лесов Финляндии. Запуски могли осуществляться также с рыболовецких шхун или каких-то проходящих судов в Финском заливе или в Балтийском море напротив Финского залива», — пояснил Попов.

По его мнению, при таком сценарии дроны двигались на высоте 8-15 метров от воды в направлении Петербурга. Вероятно, это самый короткий и безопасный путь для них.

«Беспилотники специально запускались в ночное или предрассветное время с катапульт с таких судов», — добавил генерал.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что украинские БПЛА минувшей ночью пытались нанести массированный удар по городу и Ленобласти. Повреждены несколько объектов инфраструктуры, есть пострадавшие.