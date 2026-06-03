Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в Кемеровской области, скорее всего, связано с его подвигами на СВО, заявил « Российской газете » полковник следствия в отставке Максим Девятьяров.

На правдивость этой версии указывает отсутствие видимых причин для добровольного отъезда военного в зону боевых действий. У него была постоянная работа, а жена ждет ребенка.

«Основываясь на своем 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Асылханова связано с его героическими подвигами в зоне СВО», — заявил Девятьяров.

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Кроме того, боец оставил дома личные вещи и деньги, что вызывает подозрения, пояснил экс-следователь. Он добавил, что Асылханова ищут в общем порядке, поскольку он уволился со службы. Силовики проверяют базы информационных центров МВД, данные паспортно-визовой и адресно-справочной служб, медучреждений и моргов, а также изучают сведения о задержанных и арестованных за последнее время.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но подробностей до сих пор нет. В поисках участвуют оперативники и волонтеры.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.