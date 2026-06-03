В Сочи две недели ищут парня, загадочно пропавшего на водопаде

В районе Ореховского водопада в Сочи уже две недели ищут загадочно пропавшего молодого человека, пишет SHOT .

По данным издания, парня зовут Руслан, ему 21 год. Известно, что 21 мая он в одиночку отправился к водопаду и планировал вернуться уже на следующий день. Однако 22 мая он перестал выходить на связь, больше его никто не видел.

«По словам близких, молодой человек мог пойти дальше на хребет после водопада», — говорится в публикации.

Сейчас в поисках участвуют сотрудники МЧС и волонтры, а также родная сестра Руслана.

В рамках операции специалисты поднялы вертолеты, а спасатели спускались в труднодоступные места. Результатов поисков пока нет.