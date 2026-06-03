Фото: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева
Экология, природа, животные

Спасатели вернули кошку хозяевам из дома, пострадавшего при атаке БПЛА

Анастасия Мериакри
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В Рязани сотрудники аварийно-спасательных служб провели операцию по поиску и спасению домашнего питомца. Кошка, которую владельцы долго искали, была найдена и возвращена хозяевам из дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника.

Как сообщили представители спасательных отрядов, поисково-спасательные работы велись совместными силами АНО «Аварийно-спасательный центр «Салюс» и студенческого спасательного отряда (МСО) Рязанского государственного медицинского университета им. академика В.И. Васильева «Salus». Животное удалось обнаружить в доме, чьи владельцы пострадали из-за удара БПЛА.

Операция по поиску и эвакуации питомца стала возможной благодаря слаженной работе профессионалов и неравнодушию местных жителей. В спасательном центре выразили особую благодарность ребятам из Аварийно-спасательной службы Рязани, включая 1-ю, 4-ю и 2-ю смены, которые откликнулись на беду и предоставили необходимое специальное оборудование для проведения работ в сложном месте.

Фото: МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева
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