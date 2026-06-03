Число пострадавших при атаке на автобус в Енакиево выросло до 12 человек, опубликован список раненых

Количество пострадавших в результате террористической атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Специалистам удалось установить имена всех пассажиров, которые зарегистрировались на рейс «Подольск — Симферополь» и пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Ранения различной степени тяжести получили 12 человек:

Кристина Алексеевна С., 1998 г.р.

Елизавета Игоревна Т., 2004 г.р.

Александр Михайлович К., 1975 г.р.

Наталья Анатольевна Д., 1981 г.р.

Анастасия Олеговна К., 1997 г.р.

Юлия Борисовна Б., 1983 г.р.

Алдын Оолович С. Э., 1977 г.р.

Снежана Александровна Д., 1988 г.р.

Виталий Сергеевич П., 1995 г.р.

Андрей Сергеевич К., 2016 г.р.

Светлана Васильевна М., 2000 г.р.

Александр Олегович Х., 1990 г.р.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных учреждениях республики.

Напомним, трагедия произошла утром 3 июня. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший межгородским маршрутом, в городе Енакиево. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о восьми погибших в результате этого террористического акта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.