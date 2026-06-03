Изображение от freepik
Новости России

Число пострадавших при атаке на автобус в Енакиево выросло до 12 человек, опубликован список раненых

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Количество пострадавших в результате террористической атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Специалистам удалось установить имена всех пассажиров, которые зарегистрировались на рейс «Подольск — Симферополь» и пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата.

Ранения различной степени тяжести получили 12 человек:

  • Кристина Алексеевна С., 1998 г.р.
  • Елизавета Игоревна Т., 2004 г.р.
  • Александр Михайлович К., 1975 г.р.
  • Наталья Анатольевна Д., 1981 г.р.
  • Анастасия Олеговна К., 1997 г.р.
  • Юлия Борисовна Б., 1983 г.р.
  • Алдын Оолович С. Э., 1977 г.р.
  • Снежана Александровна Д., 1988 г.р.
  • Виталий Сергеевич П., 1995 г.р.
  • Андрей Сергеевич К., 2016 г.р.
  • Светлана Васильевна М., 2000 г.р.
  • Александр Олегович Х., 1990 г.р.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных учреждениях республики.

Напомним, трагедия произошла утром 3 июня. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший межгородским маршрутом, в городе Енакиево. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о восьми погибших в результате этого террористического акта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Предыдущая статья
Спасатели вернули кошку хозяевам из дома, пострадавшего при атаке БПЛА
Следующая статья
В Екатеринбурге мужчине удалили «вторую голову», выросшую из шеи

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Политика

Зелёное зарево над городом: Военкор Коц рассказал, куда прилетело ночью на Украине

Военкор Александр Коц проанализировал последствия массированного удара, который российские войска нанесли по объектам на Украине в ночь на 2 июня. По его словам, данные о местах прилётов можно легко восстановить по сообщениям украинских властей, СМИ и местных пабликов.
Общество

Мэрия Рязани объяснила, почему убрали скамейки с Лыбедского бульвара

Скамейки с Лыбедского бульвара у цирка убрали на время проведения праздников и массовых мероприятий. Об этом в комментариях канала губернатора Павла Малкова сообщили представители администрации Рязани.

Темы

Новости России

Выжившие пассажиры описали атаку ВСУ на автобус в Енакиево

Пассажиры атакованного в Енакиево автобуса рассказали о вспышке, пожаре и криках раненых.
Экология, природа, животные

Спасатели вернули кошку хозяевам из дома, пострадавшего при атаке БПЛА

Кошка, которую владельцы долго искали, была найдена и возвращена хозяевам из дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника.
Новости России

На Солнце произошел «черный взрыв» после серии мощных вспышек

На Солнце вследствие мощных вспышек произошло редкое явление, которое ученые назвали «черным взрывом».
Новости России

В Брянской области при атаке БПЛА погиб машинист автокрана «Россетей»

Беспилотный летательный аппарат атаковал специальный транспорт сотрудников энергетической компании в городе Почепе Брянской области. В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения.
Новости России

В Херсонской области создадут дополнительные транспортные коридоры для проезда в Крым

Власти Херсонской области приступят к созданию дополнительных транспортных коридоров для проезда в Крым. Эта мера позволит избежать образования больших очередей на дорогах, рассредоточить транспортные потоки и повысить безопасность пассажирских перевозок.
Все события Рязани и области

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июня

4 июня — день перемен, новых возможностей и важных решений. Звезды подсказывают, как распорядиться энергией дня, на что обратить внимание в отношениях, здоровье и карьере.
Общество

Кто должен платить на свидании, психолог дал окончательный ответ

Кто должен оплачивать счет на свидании — мужчина или женщина? Этот вопрос остается предметом жарких дискуссий в обществе. Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин предложил простую и понятную формулу, которая помогает разрешить этот спор.
Экономика и бизнес

Рязанские медицинские разработки представлены на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Рязанская область представила ряд инновационных научных разработок и социальных проектов, которые планируется масштабировать на всю Россию.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье