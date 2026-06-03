Число пострадавших при атаке на автобус в Енакиево выросло до 12 человек, опубликован список раненых

Количество пострадавших в результате террористической атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.
Специалистам удалось установить имена всех пассажиров, которые зарегистрировались на рейс «Подольск — Симферополь» и пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата.
Ранения различной степени тяжести получили 12 человек:
- Кристина Алексеевна С., 1998 г.р.
- Елизавета Игоревна Т., 2004 г.р.
- Александр Михайлович К., 1975 г.р.
- Наталья Анатольевна Д., 1981 г.р.
- Анастасия Олеговна К., 1997 г.р.
- Юлия Борисовна Б., 1983 г.р.
- Алдын Оолович С. Э., 1977 г.р.
- Снежана Александровна Д., 1988 г.р.
- Виталий Сергеевич П., 1995 г.р.
- Андрей Сергеевич К., 2016 г.р.
- Светлана Васильевна М., 2000 г.р.
- Александр Олегович Х., 1990 г.р.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных учреждениях республики.
Напомним, трагедия произошла утром 3 июня. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший межгородским маршрутом, в городе Енакиево. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о восьми погибших в результате этого террористического акта.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.