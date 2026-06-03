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Новости России

В Екатеринбурге мужчине удалили «вторую голову», выросшую из шеи

Никита Рязанцев
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Врачи удалили у пожилого мужчины из Екатеринбурга «вторую голову», выросшую из шеи, сообщили Life.ru в Свердловском областном онкологическом диспансере.

Медики уточнили, что речь идет об огромной опухоли весом более двух килограммов. Ее длина достигла 15,5 сантиметра в длину.

Опухоль развивалась постепенно, пациент поначалу не придавал ей значения. Небольшое уплотнение появилось около девяти месяцев назад и не доставляло дискомфорта. Мужчина забил тревогу, когда изменения стали заметны.

«Увидел в зеркале, что родинка на шее будто переместилась выше. Я уже потом понял, что это кожу сместила опухоль. Сразу же обратился к хирургам по месту жительства», — рассказал екатеринбуржец.

После первичного осмотра пациента направили в областной онкологический диспансер. Врачи установили, что липосаркома распространилась на мышцы и ветви шейного сплетения, приблизившись к позвоночнику и крупным сосудам, снабжающим мозг.

Операция заняла около двух часов и завершилась успешно. Специалисты смогли отделить крупные сосуды от новообразования и полностью его удалить. Осложнений не возникло, сейчас пациент продолжает получать комплексное лечение для предотвращения рецидива.

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