Выжившие пассажиры описали атаку ВСУ на автобус в Енакиево

Пассажиры атакованного в Енакиево автобуса рассказали о вспышке, пожаре и криках раненых. Их слова приводит РЕН ТВ.

Пассажирка Наталья Домаскин ехала в автобусе вместе с мамой и находилась в середине салона. В момент прилета БПЛА женщина дремала.

«Мы ехали ночью, я дремала. Проснулась от того, что мне что-то упало на голову. Яркая вспышка, шум в ушах, дым. Я ничего не видела. Дико кричали женщины и мужчины», — поделилась воспоминаниями Наталья.

После взрыва женщина босиком пробиралась по осколкам стекла к выходу. В это время мужчины помогали выносить из салона раненых. По словам пассажирки, из-за удара в транспорте выбило стекла и стремительно распространился пожар.

Другой пострадавший пассажир — Эрес Серин — сидел на самых задних местах, куда пришелся эпицентр удара беспилотника. Мужчина направлялся в Мариуполь.

По словам Эреса, после удара ему помогали выбираться из покореженного салона другие пассажиры. Он также отметил, что в автобусе находились дети.

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников сообщил, что пострадавший в результате атаки мальчик с осколочными ранениями находится в состоянии средней степени тяжести. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Еще три пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим и свидетелям трагедии оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Напомним, атака произошла сегодня ночью в 03:50. Украинские боевики атаковали пассажирский автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. Транспортное средство заехало в город, чтобы высадить пассажиров, ехавших из Москвы. Удар по автобусу пришелся на ходу.

В результате террористической атаки 8 человек погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.