Алексей Асылханов, фото: Минобороны РФ
Новости России

Бывший следователь рассказал, что может выдать пропавшего Асылханова

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Герой России Алексей Асылханов, который пропал без вести в Кемеровской области, вероятно, уехал на фронт, это можно вычислить, рассказал РИА Новости бывший следователь Василий Козлов.

В первую очередь он призвал проверить, не оплачивал ли боец покупки банковской картой в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Также нужно запросить сведения у пограничных служб по факту прибытия Алексея в зону СВО», — заявил Козлов.

Кроме того, необходимо направить запросы к оператором связи в этих регионах по факту регистрации сим-карт на имя Алексея.

Экс-следователь добавил, что военному потребовалось бы снять наличные, чтобы скрыть возвращение в зону боевых действий.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но подробностей до сих пор нет. В поисках участвуют оперативники и волонтеры.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

Предыдущая статья
Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии
Следующая статья
Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Популярные материалы

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Погода

В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.

Темы

Новости России

В Москве задержали бариста, совращавшего школьницу в метро

Силовики задержали 29-летнего бариста, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

В России начали бороться с ряжеными ветеранами СВО

В Общественной палате России прошел круглый стол, на котором...
Новости России

Подруга рассказала подробности исчезновения молодого бизнесмена из Екатеринбурга

Екатеринбуржец Станислав Ильин незадолго до исчезновения планировал открыть новый...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти пары, ждавшей ребенка в Омске

Молодые возлюбленные из Омска, которых нашли мертвыми на дне...
Новости России

Мать серийного маньяка Кийко рассказала, что произошло с ним в зоне СВО

Осужденный серийный маньяк Андрей Кийко пропал без вести в...
Новости России

Подполковник МВД рассказал, куда могли спрятать тела Усольцевых

Тела Усольцевых могли спрятать убившие их браконьеры далеко от...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье