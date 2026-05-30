Бывший следователь рассказал, что может выдать пропавшего Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал без вести в Кемеровской области, вероятно, уехал на фронт, это можно вычислить, рассказал РИА Новости бывший следователь Василий Козлов.

В первую очередь он призвал проверить, не оплачивал ли боец покупки банковской картой в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Также нужно запросить сведения у пограничных служб по факту прибытия Алексея в зону СВО», — заявил Козлов.

Кроме того, необходимо направить запросы к оператором связи в этих регионах по факту регистрации сим-карт на имя Алексея.

Экс-следователь добавил, что военному потребовалось бы снять наличные, чтобы скрыть возвращение в зону боевых действий.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но подробностей до сих пор нет. В поисках участвуют оперативники и волонтеры.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.