Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться без ответа, он должен быть зеркальным, написал военкор Александр Сладков на платформе «Макс».

Накануне Бухарест обвинил Москву в том, что на румынской территории упал якобы российский БПЛА. Президент Владимир Путин допустил, что это был украинский аппарат, но, по его словам, в ситуации нужно разобраться.

Сладков возмутился, что румыны делают голословные заявления без какого-либо расследования. Он считает, что в такой ситуации Москва может, например, обвинить Бухарест в падении румынской ракеты возле объекта стратегических ядерных сил.

«Тогда пусть у румын очко индевеет, в ожидании нашего ответного удара отнюдь не «Орешником», — подчеркнул журналист.

Военкор добавил, что Запад априори выставил Россию виноватой, поэтому Москва может сделать аналогичный шаг.