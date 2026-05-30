Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Никита Рязанцев
Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться без ответа, он должен быть зеркальным, написал военкор Александр Сладков на платформе «Макс».

Накануне Бухарест обвинил Москву в том, что на румынской территории упал якобы российский БПЛА. Президент Владимир Путин допустил, что это был украинский аппарат, но, по его словам, в ситуации нужно разобраться.

Сладков возмутился, что румыны делают голословные заявления без какого-либо расследования. Он считает, что в такой ситуации Москва может, например, обвинить Бухарест в падении румынской ракеты возле объекта стратегических ядерных сил.

«Тогда пусть у румын очко индевеет, в ожидании нашего ответного удара отнюдь не «Орешником», — подчеркнул журналист.

Военкор добавил, что Запад априори выставил Россию виноватой, поэтому Москва может сделать аналогичный шаг.

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема
Бывший следователь рассказал, что может выдать пропавшего Асылханова

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.

