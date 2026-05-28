Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти пары, ждавшей ребенка в Омске

Никита Рязанцев
Молодые возлюбленные из Омска, которых нашли мертвыми на дне котлована, начали встречаться меньше года назад, заявил «АиФ» их знакомый Александр.

Ранее сообщалось, что 21-летняя девушка, которая, вероятно, была беременна, и ее 30-летний парень пропали 6 мая. Они вышли из дома на улице Стрельникова и ушли в неизвестном направлении.

В прошлую субботу их тела обнаружили на дне котлована. Внешних признаков насильственной смерти не было. По одной из версий, их союз не одобряли родственники.

«Это мои знакомые. Они встречались примерно с лета прошлого года. <…> Что стало причиной смерти, пока не известно, не знаю, ссорились ли они с кем-то», — пояснил собеседник издания.

Знакомые утверждают, что они были обычной парой, строившей семью. Точную причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

