Под завалами дома после пожара в Липецке нашли тело погибшего, судьба двух человек неизвестна

В Липецке продолжаются поисково-спасательные работы на месте пожара в частном доме, который привёл к частичному обрушению здания. По информации ГУ МЧС по Липецкой области, при разборе завалов было обнаружено тело одного погибшего.

«При ликвидации последствий пожара в Липецке обнаружено тело», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Спасатели не исключают, что под обломками могут находиться ещё два человека. Ведутся работы по их поиску. Точное число жильцов дома и судьба остальных пока уточняются.

Трагедия случилась 26 мая. Пожар в частном доме сопровождался мощным хлопком, после чего здание получило критические повреждения и частично обрушилось.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что причиной происшествия, по предварительным данным, мог стать взрыв бытового газа. Эту версию также подтверждают в региональной прокуратуре. Ведётся следствие.