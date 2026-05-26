Под завалами дома после пожара в Липецке нашли тело погибшего, судьба двух человек неизвестна

В Липецке продолжаются поисково-спасательные работы на месте пожара в частном доме, который привёл к частичному обрушению здания. По информации ГУ МЧС по Липецкой области, при разборе завалов было обнаружено тело одного погибшего.
Спасатели не исключают, что под обломками могут находиться ещё два человека. Ведутся работы по их поиску. Точное число жильцов дома и судьба остальных пока уточняются.
Трагедия случилась 26 мая. Пожар в частном доме сопровождался мощным хлопком, после чего здание получило критические повреждения и частично обрушилось.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что причиной происшествия, по предварительным данным, мог стать взрыв бытового газа. Эту версию также подтверждают в региональной прокуратуре. Ведётся следствие.