Терапевт объяснила, как лечить укусы комаров и что категорически нельзя делать

Летом комариный укус кажется безобидной мелочью ровно до того момента, пока рука сама не тянется к зудящему месту. Но привычное желание почесать лишь усугубляет ситуацию. Почему раздражение только усиливается от попыток его унять и что действительно помогает, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Когда комар прокалывает кожу, он не просто забирает кровь, но и впрыскивает свою «слюну» — смесь белковых молекул и пептидов. Для иммунной системы это чужеродный агент, запускающий защитную реакцию, схожую с аллергической.

«Тут же начинается реакция организма с высвобождением гистамина, который и вызывает сильный зуд. Так происходит всегда», — пояснила эксперт.

Механическое раздражение кожи запускает обратную связь: чем активнее вы трёте или чешете место укуса, тем больше гистамина выбрасывается в ткани. Зуд нарастает, отёк увеличивается, а микротравмы от ногтей замедляют заживление и повышают риск вторичной инфекции.

«Это такой замкнутый круг, который лучше не начинать. Здесь нужно держать себя в руках и не чесать, тогда зуд пройдёт гораздо быстрее», — предупреждает доктор.

Первая помощь и ошибки при укусах

Первая помощь проста, доступна и доказано эффективна:

Промойте место укуса прохладной водой с мылом или примите душ. Это удалит остатки комариной слюны и снизит риск попадания бактерий в микроранку. Приложите холод. Кубик льда, завёрнутый в чистую ткань, или холодный компресс на 5–10 минут сузят сосуды, уменьшат отёк и притупят нервную чувствительность. Нанесите антигистаминную мазь или гель. Специальные средства от укусов насекомых локально блокируют действие гистамина и быстро снимают дискомфорт.

В погоне за быстрым облегчением многие совершают ошибки, которые лишь вредят коже.

«Не надо ничем прижигать: ни йодом, ни уксусом, ни спиртом. Ничем этим не надо, только помыть водой, потому что к укусу можно ещё и добавить химический ожог таким образом. Тогда будет очень тяжело», — отмечает Надежда Чернышова.

У части людей развивается выраженная местная или системная аллергическая реакция на комариные укусы. Тревожные признаки, требующие внимания:

Волдырь или покраснение диаметром более 2 см (в отдельных случаях до 5–10 см);

Отёк, который не спадает несколько дней и продолжает расти;

В редких случаях — отёк Квинке: опухание лица, губ, век, затруднённое дыхание или глотание.

«В этих случаях лучше сразу обратиться к врачу», — советует терапевт.

Зубная паста и другие «домашние» методы

Нанесение зубной пасты на укус действительно может принести временное облегчение, но только если она содержит ментол. Он слегка охлаждает и подсушивает кожу, а резкая текстура создаёт психологический барьер: чесать намазанное место просто неудобно. Однако это не обязательный шаг.

«Без пасты всё быстро пройдёт. Можно какой-то ещё мазью с ментолом намазать, охлаждающей. Но в целом достаточно смыть, приложить холод и не чесать. Вот три главные вещи», — подводит итог эксперт.

По материалам Life.ru