Терапевт объяснила, как лечить укусы комаров и что категорически нельзя делать

Летом комариный укус кажется безобидной мелочью ровно до того момента, пока рука сама не тянется к зудящему месту. Но привычное желание почесать лишь усугубляет ситуацию. Почему раздражение только усиливается от попыток его унять и что действительно помогает, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Когда комар прокалывает кожу, он не просто забирает кровь, но и впрыскивает свою «слюну» — смесь белковых молекул и пептидов. Для иммунной системы это чужеродный агент, запускающий защитную реакцию, схожую с аллергической.
Механическое раздражение кожи запускает обратную связь: чем активнее вы трёте или чешете место укуса, тем больше гистамина выбрасывается в ткани. Зуд нарастает, отёк увеличивается, а микротравмы от ногтей замедляют заживление и повышают риск вторичной инфекции.
Первая помощь и ошибки при укусах
Первая помощь проста, доступна и доказано эффективна:
- Промойте место укуса прохладной водой с мылом или примите душ. Это удалит остатки комариной слюны и снизит риск попадания бактерий в микроранку.
- Приложите холод. Кубик льда, завёрнутый в чистую ткань, или холодный компресс на 5–10 минут сузят сосуды, уменьшат отёк и притупят нервную чувствительность.
- Нанесите антигистаминную мазь или гель. Специальные средства от укусов насекомых локально блокируют действие гистамина и быстро снимают дискомфорт.
В погоне за быстрым облегчением многие совершают ошибки, которые лишь вредят коже.
У части людей развивается выраженная местная или системная аллергическая реакция на комариные укусы. Тревожные признаки, требующие внимания:
- Волдырь или покраснение диаметром более 2 см (в отдельных случаях до 5–10 см);
- Отёк, который не спадает несколько дней и продолжает расти;
- В редких случаях — отёк Квинке: опухание лица, губ, век, затруднённое дыхание или глотание.
Зубная паста и другие «домашние» методы
Нанесение зубной пасты на укус действительно может принести временное облегчение, но только если она содержит ментол. Он слегка охлаждает и подсушивает кожу, а резкая текстура создаёт психологический барьер: чесать намазанное место просто неудобно. Однако это не обязательный шаг.
По материалам Life.ru