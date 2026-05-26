В Рязани суд приговорил вора к 3 годам колонии за кражу велосипеда и пылесоса

Советский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил серию краж. Ранее судимый мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что в период с июня по август 2025 года мужчина, решив пополнить свой «криминальный список», совершил несколько хищений. В июне он проник в торговый зал сетевого магазина, откуда похитил товарно-материальные ценности на сумму более 11 тысяч рублей. В июле его целью стал магазин бытовой техники, из которого он украл робот-пылесос.

В августе 2025 года злоумышленник украл велосипед марки «Stels» с мотором-колесом, который был припаркован у дома по улице Грибоедова. Он сел на транспортное средство и скрылся с места преступления.

При вынесении приговора суд учёл позицию государственного обвинителя и наличие рецидива преступлений. В результате виновному было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.